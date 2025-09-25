قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان يحذر : التدخين السلبي خطر صامت يهدد القلب باضطرابات كهربائية قاتلة

ريهام قدري

وجّه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق وأحد أبرز خبراء أمراض القلب في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من مخاطر التدخين السلبي، مؤكدًا أن أضراره لا تقل خطورة عن التدخين المباشر، بل قد تكون أشد على بعض الفئات.


وقال شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"لا تدخن.. ولا تجالس مدخنًا "، مشددًا على أن مجالسة المدخنين والتعرض لدخان السجائر  المعروف علميًا بـ Secondhand Smoke (SHS) 

 قد يؤدي إلى اختلال خطير في كهرباء القلب يعرف باسم Atrial Fibrillation، وهو أحد أشد أنواع عدم انتظام ضربات القلب خطورة.


وأضاف أن هذا النوع من الاضطرابات قد يتسبب في مضاعفات صحية بالغة، منها:
ضعف عضلة القلب، زيادة احتمالية تكوّن جلطات، وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


وأشار عميد معهد القلب الأسبق إلى أن التدخين السلبي لا يهدد المدخن فقط، بل يعرض كل من حوله – خاصة الأطفال والنساء وكبار السن – لخطر مباشر، ما يجعل الابتعاد عن بيئة التدخين ضرورة حياتية وليست مجرد نصيحة صحية.


واختتم شعبان رسالته قائلًا:"احمِ نفسك ومن تحب.. التدخين السلبي عدو صامت يهاجم القلب بلا استئذا

