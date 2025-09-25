قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

9 أطعمة ينبغي تجنبها قبل النوم .. فما هى؟

النوم
النوم
هاجر هانئ

يبدو أن الجميع يُعاني من صعوبة الحصول على قسط كافٍ من النوم هذه الأيام، حتى لو لم تكن تُعاني من اضطراب في النوم ، فلن تحتاج إلى أي تحديات أخرى للحصول على نوم هانئ، تشمل ممارسة عادات النوم الصحية اتباع نظام غذائي صحي واختيار وجبات العشاء والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل بحكمة.

إذًا، ما هي أنواع الأطعمة التي يجب عليك استبعادها من روتينك الليلي؟ بشكل عام، عليك تقليل استهلاكك للمنبهات، والأطعمة صعبة الهضم، والأطباق الغنية بالسكر أو التوابل، وتلك التي تزيد من حرقة المعدة.

9 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم


إليك تسعة من أسوأ الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تجنبها قبل الذهاب إلى النوم.

1.مشروبات الطاقة
قد يبدو أن بضع كؤوس من مشروبات الطاقة ، أو حتى كأسًا قبل النوم تُساعدك على النوم. 

ربما يساعدك مشروبات الطاقة على النعاس، لكنه يُعيق دورة النوم الطبيعية لاحقًا خلال الليل. هذا قد يُقلل من مدة نوم حركة العين السريعة المُنعش والنوم العميق الذي تحصل عليه.

2. الأطعمة الثقيلة
الوجبات التي تبدو ثقيلة على المعدة تستغرق وقتًا أطول للهضم، الأطعمة الدهنية والغنية بالجبن والمقلية قد تؤدي إلى عسر الهضم وتبقيك مستيقظًا طوال الليل، تجنب أطعمة مثل البرجر بالجبن والبطاطس المقلية والأطعمة المقلية وشرائح اللحم الكبيرة في وقت متأخر من اليوم. هذه الأطعمة الثقيلة قد تُفاقم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

3. الأطعمة ذات المحتوى العالي من الماء
الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام قد يُعيق راحتك، صحيح أن شرب الكثير من الماء أساسي للحفاظ على صحتك، لكن تجنب امتلاء المثانة في منتصف الليل، يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بالماء، بما في ذلك الأطعمة المغذية، مثل الكرفس والبطيخ والخيار.

4. الأطعمة التي تحتوي على الكافيين المخفي
تحقق من ملصقات التغذية، تحتوي العديد من الأطعمة على الكافيين، حتى لو لم تكن تتوقعه، عادةً ما يحتوي الشاي والمشروبات الغازية على الكافيين ما لم يُذكر خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع الآيس كريم والحلويات على الإسبريسو أو القهوة أو الشوكولاتة، تعمل الشوكولاتة والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين كمنشطات، مما يُصعّب الدخول في مراحل النوم العميقة ويُقلل من مدة نوم حركة العين السريعة التي تحصل عليها عادةً، مما يُعيق النوم المريح.

5. حلويات غنية بالسكر
تُؤثر الأطعمة السكرية سلبًا على أنماط النوم. لذا، يجب تجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، والتي قد تُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم ثم انخفاضه. لهذا السبب، تُعتبر الحبوب والحلويات والحلويات السكرية غير مُناسبة للنوم.

6. الأطعمة الحارة
يعلم أي شخص يعاني من حرقة المعدة أن الأطباق الحارة قد تسبب مشاكل ليلية. حسنًا، هناك سبب آخر لتجنبها، من الطبيعي أن تنخفض درجة حرارة الجسم لتسهيل النوم، لكن الفلفل الحار قد يرفعها، الشعور بالحرارة قد يجعلك مستيقظًا لفترة أطول، إذا كنت تحب الطعام الحار، فجرب تناوله على الإفطار أو الغداء بدلًا من العشاء.

المصدر: sleephealthsolutionsohio

النوم الهضم الأطعمة الحارة الشوكولاتة الكافيين

