أصالة تخطف الأنظار بالفستان الأخضر .. شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان أصالة في أحدث ظهور

تألقت أصالة في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات ولكن تميز بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

تزينت أصالة بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أصالة على شعرها البني المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.