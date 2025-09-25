هل تعاني من نقص الكالسيوم؟.. تعرف على أهم أعراضه

نقص الكالسيوم من المشكلات الصحية الشائعة، وله علامات قد تظهر مبكرًا وتشير إلى الحاجة للفحص والعلاج. من أبرز أعراض نقص الكالسيوم:



تشنجات وآلام عضلية: خاصة في الساقين والذراعين.

تنميل أو وخز في أصابع اليدين والقدمين وحول الفم.

هشاشة وضعف العظام مما يزيد خطر الكسور.

ضعف الأظافر وتشققها بسهولة.

مشاكل الأسنان مثل تآكل المينا أو زيادة حساسية الأسنان.

اضطرابات عصبية مثل القلق والاكتئاب أو صعوبة التركيز.

جفاف الجلد وتساقط الشعر.

في الحالات الشديدة قد يحدث اضطراب في ضربات القلب.



إذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر، يُفضل إجراء فحص دم لمستوى الكالسيوم واستشارة طبيب مختص لتحديد السبب (قد يكون مرتبطًا بفيتامين د أو بالغدة الجار درقية).