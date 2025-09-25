سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من الزبادي يومياً قد يكون من بين العادات البسيطة التي تساعد على العيش لعمر أطول بصحة جيدة. وجاء هذا الاكتشاف بعد تحليل الحالة الصحية للإسبانية ماريا برانياس موريرا، التي رحلت العام الماضي عن عمر 117 عاماً، وكانت تُلقب بأكبر معمّرة في العالم.



ماريا، المولودة في الولايات المتحدة عام 1907، انتقلت مع أسرتها لتعيش في شمال شرقي إسبانيا، وهناك استمرت حياتها أكثر من قرن كامل، شهدت خلاله أحداثاً مصيرية كالحربين العالميتين، والحرب الأهلية الإسبانية، وجائحة "كوفيد-19"، التي أصيبت بها عام 2020 دون أن تعاني أية أعراض.



وأشار الباحثون إلى أن تناول الزبادي بانتظام يساعد على تعزيز صحة الأمعاء بفضل احتوائه على البروبيوتيك، إضافة إلى كونه مصدراً غنياً بالكالسيوم والبروتين، مما يساهم في تقوية المناعة والعظام، والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر.



ويرى خبراء التغذية أن إدراج الزبادي في النظام الغذائي اليومي قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة، خاصة لدى كبار السن، للحفاظ على حيوية الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.



وبينما تختلف أسرار طول العمر من شخص لآخر، تبقى قصة ماريا موريرا شاهداً على أن بعض العادات الغذائية الصحية، مثل تناول الزبادي، قد تكون مفتاحاً للعيش حياة أطول وأكثر صحة.