آيات أباظة تكشف عن قرب إجراء عملية جراحية قبل العودة لـ نايل دراما

كشفت الاعلامية آيات أباظة ، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسمين، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، عن استعدادها لاجراء عملية جراحية.

وقالت آيات أباظة: اولا الف شكر علي دعواتكم الي انا محتاجها اوي بس حابه اوضح حاجه عشان ناس كتير بعتتلي عشان ي الصوره دي افتكرت اني رجعت الشغل طبعا نفسي .





وتابعت آيات أباظة: اناخلصت العلاج و لسه في جراحه مهمه هتتعمل ويارب اتعافي بعدها وارجع للمكان الي بحبه.

آيات أباظة هي مذيعة بقناة نايل دراما، وقد سبق وأن عملت فى قناة المحور ، وقد تخرجت من كلية آداب قسم لغة إنجليزية.



جمعتها قصة حب بزوجها عمرو محمود ياسين خلال فترة الدراسة الثانوية ، واسفرت الزيجة عن إنجاب طفلين ومنهم الفنان محمود عمرو محمود ياسين.