بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، استبعاد مديرة مدرسة هورين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية وتعيين آخر بدلاً منها لحين الانتهاء من أعمال التحقيقات بالنيابة الإدارية ، كما قرر إيقاف الطالب المتعدي "أ.م.أ " عن الدراسة لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة تعدى أحد الطلاب مستخدماً آلة حادة على زميله والتشاجر معه أثناء اليوم الدراسي والمقيدين بالصف الثاني الثانوي بمدرسة هورين الثانوية المشتركة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي داخل المدارس والتحلي بالقيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب ، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية والتشديد بأنه لا تهاون مطلقاً مع كافة المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة والتربوية اللازمة للحفاظ على أبنائنا الطلاب.