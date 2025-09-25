قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير مبنى الإقامة بمدرسة الصم وضعاف السمع للبنين بدمو

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري
أ ش أ

 افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم /الخميس/، أعمال تطوير مبنى إقامة ومبيت الطلاب بمدرسة الصم وضعاف السمع للبنين بمنطقة دمو، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة، ومؤسسة "صناع الخير"، بإشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، بتكلفة بلغت 2,5 مليون جنيه، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى إقامة الطلاب بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنين بدمو، والتي شملت أعمال "الدهانات، وشبكات الصرف الصحي، وتطوير دورات المياه من تركيب الأحواض وخلاطات المياه وقواعد الحمامات"، كما تضمنت أعمال التطوير صيانة صالة الطعام من تركيب رخام الترابيزات وصيانة الكراسى، بجانب أعمال فرش عدد 60 غرفة مبيت بالأسرة اللازمة والدواليب والمراتب الفايبر والمخدات والخداديات، إضافة لتطوير الملعب بتركيب النجيل الصناعي وتخطيطه وتوفير المستلزمات الرياضية الخاصة به، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك، فضلاً عن دهان السور وواجهات المبنى التعليمي بالمدرسة، وأعمال التشجير، وتزويد المطبخ بالأدوات المنزلية اللازمة.
وأشار المحافظ، خلال تفقده، إلى أهمية الارتقاء بالقطاع التعليمي، وتوفير الخدمات الملائمة للطلاب بمختلف فئاتهم، مشيراً إلى أن الصم وضعاف السمع لديهم القدرة على تجاوز الصعاب وقهر التحديات، مؤكداً على أنهم نماذج تحتذى وأمثلة مضيئة، ولهم كامل الحقوق في الحصول على الفرص التعليمية الملائمة.
ووجه المحافظ، بسرعة العمل على فتح قسم للكهرباء بمدرسة الصم وضعاف السمع للبنين بمنطقة دمو، تبعاً لرغبة الطلاب وميولهم التعليمية، تتماشى مع ظروفهم المعيشية، ليضاف إلى قسمي السباكة والنجارة الموجودين بالمدرسة، وبحث ودراسة إفتتاح أقسام تعليمية جديدة بالمدرسة وفقاً للاحتياجات الفعلية وسوق العمل، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد المحافظ، على أن المحافظة لا تدخر جهداً فى التعاون البناء والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات في إطار من القانون، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي، مثمناً جهود مؤسسة "صناع الحياة"، لمشاركتها الفاعلة بمجال العمل الخدمي على أرض الفيوم، آملاً بمزيد من التعاون بين المحافظة والمؤسسة خلال المرحلة المستقبلية، بما يعود بالنفع على على مختلف فئات المجتمع الفيومي.
من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور خالد قببصي، أن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنين بدمو، تأتي على مساحة 21 ألف و101 متر مربع، وتضم مبنى تعليمي بعدد 20 فصلاً دراسياً للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بإجمالي 107 طالباً، والمكاتب الإدارية، ومبنى لإقامة ومبيت الطلاب أبناء المناطق النائية بالفيوم، كما تضم المدرسة ملاعب وورش عمل ومناطق فضاء، لافتاً إلى أن المدرسة تم إنشاؤها لتخدم مراحل التعليم الأساسي من الروضة حتى الثانوي، ولكنها تعمل حالياً على المرحلتين الإعدادية والثانوية.
سمح / أ س ض/ه م غ

الفيوم صناع الخير المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

الفيديو المفبرك بـ50 دولارًا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ«دارك ويب»

الفيديو المفبرك بـ50 دولارا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ دارك ويب

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد