ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
محافظات

محافظ مطروح يعتمد المرحلة الخامسة لتنسيق القبول بمدارس الثانوي

محافظ مطروح ومدير تعليم مطروح
محافظ مطروح ومدير تعليم مطروح
ايمن محمود

 اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المرحلة الخامسة  لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام  للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التنسيق شمل تحديد درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام بناءً على نسب النجاح في الشهادة الإعدادية، إضافة إلى مراعاة الفراغات في الفصول بما يتوافق مع الكثافة المحددة.

كما اعتمد محافظ مطروح. تنسيق المرحلة الثانية لطلبة الخدمات مع التأكيد فى القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها.مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق  شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ  بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح. 

 وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها 

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار  2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة  وزيرة التنمية المحلية , برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات .

