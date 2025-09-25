محافظ مطروح: توفير 235 فرصة عمل للشباب خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جهود مديرية العمل بمطروح فى توفير مزيد من فرص عمل لأبناء المحافظة، لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة. ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له. مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الملف للتيسير على الشباب ،



وأوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل أن مكاتب التشغيل بالمديرية

نجحت خلال شهرى يوليو وأغسطس 2025 فى توفير عدد ( 235 ) فرصة عمل للشباب الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل وذلك بعد حصر فرص العمل الشاغرة للتعاقد عليها بالتعاون مع الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة ، مشيرا الى أن التعيين مؤقت ودائم من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت وجهات التشغيل، طبقًا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003،

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية العمل بمطروح و منشآت القطاع الخاص بالمحافظة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة في توفير مزيد من فرص العمل لإيجاد مورد رزق للشباب وتحقيق الاستقرار لهم.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية , برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات .