رئيس الليجا يكشف عن سبب غريب وراء عدم تتويج يامال بالكرة الذهبية

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن سبب غريب وراء عدم فوز لامين يامال، لاعب برشلونة بجائزة الكرة الذهبية.

وقال رئيس الرابطة الإسبانية في تصريحات أبرزها فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”: لامين يامال لم يتوج بالكرة الذهبية بسبب عمره، لو كان عمره أكثر من 23 عامًا، لكان فاز بها أيضًا، أنا متأكد، ولكن بما أنه كان أصغر سنًا، فقد مُنح الجائزة الأخرى [جائزة كوبا].

وتوج عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية 2025، وحل لامين يامال في المركز الثاني، ثم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ثالثا، وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 8 نقاط، وهو رقم يصعب على أي لاعب آخر الوصول إليه أو حتى الاقتراب منه.