ليفربول يعاقب مهاجمه هوجو إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون
المواعيد الشتوية.. تعليمات عاجلة من القومي لتنظيم الاتصالات عن منافذ البيع
سفير واشنطن بتل أبيب: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مثل زوج وزوجته | شاهد
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية: حريصون على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابنا

مجلس جامعة بنها الأهلية
مجلس جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعه للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.
واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة لطلاب ولأعضاء هيئة التدريس جامعة بنها الأهلية بالعام الجامعي الجديد ، متمنيا لهم عام موفق بإذن الله ، مؤكداً أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز من قدراته الأكاديمية والشخصية.
من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في مجلس جامعة بنها الأهلية، مؤكدا علي التعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مختلف القطاعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم.
وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق على مقترح بروتوكول التعاون بين جامعة بنها الأهلية وجامعة ميازاكي اليابانية ، كما وافق المجلس أيضا على عضوية مركز الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى الذى يقع مقره فى جامعة عجلون بالمملكة الأردنية الهاشمية.
فيما استعرض الدكتور حسين المغربي الخريطة الزمنية للعام الأكاديمي 2025 / 2026 م ، وتقرير قبول الطلاب المستجدين بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2025/2026 م ، وكذلك منح طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على شهادة STEM ، بالإضافة إلي جدول امتحان القدرات وكذلك لجان فحص وتصحيح امتحان القدرات والكنترول للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الفنون البصرية والتصميم للعام الجامعى الجديد ، بالإضافة إلى امتحان اللغة الانجليزية للطلاب المستجدين ببرامج الجامعة للعام الجامعى الجديد.
من جانبه استعرض الدكتور كريم الدش تقرير مشاركة الجامعة فى معرض التعليم العالي بالسويد ، وكذلك مشاركة الجامعة فى معرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب والذي سيقام في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة في الفترة من 22 _ 23 أكتوبر 2025م .
فيما استعرض الدكتور محمود شكل مقترح انشاء  "مكتب الخدمات الصناعية" و"نادي الخريجين"  بجامعة بنها الاهلية ، كما تم استعرض بروتوكول التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

