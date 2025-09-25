يعالج الصرع ويخفض كهرباء المخ.. نبات متوفر ورخيص يمتلك فوائد خارقة

توجد أشكال عديدة من الصرع تتضمن زيادة كهرباء المخ بأشكال مختلفة من بينها تلك المنتشرة بين مرضى التوحد أو من يعانون من نوبات بؤرية أو فرط النشاط والحركة أو السرحان الشديد ومن ثم من المهم معرفة الأطعمة التى تساعد فى علاجه.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نكشف لكم علاقة الشبت بعلاج الصرع وزيادة كهرباء المخ.



يعالج الصرع



يُثير الصرع مخاوفَ المصابين به وعائلاتهم وهو اضطرابٌ عصبيٌّ شائعٌ يتسم بنوباتٍ غير متوقعةٍ ومتقطعة ورغم وجود العديد من الأدوية الموصوفة لتخفيف الأعراض، مثل النوبات، إلا أن معظمها يُسبب آثارًا جانبيةً غير مرغوبة.

استخدمت العديد من الدول النباتات لعلاج الصرع لقرون وقد درس باحثون من جميع أنحاء العالم جوانب عديدة من هذا الاضطراب، وفي بحث نُشر في المجلة الماليزية للعلوم الطبية ، خضع المستخلص المائي لأوراق الشبت لمراجعة آثاره في علاج التشنجات والصرع.

وقد عرّف التقييم هذا النبات بأنه يتمتع بسمعة طبية تقليدية فيما يتعلق بالأنشطة المضادة للتشنجات العميقة، مما قد يعمل كعلاج بديل طبيعي للصرع.

تأثيرات مضادة للميكروبات



أُجريت دراسات على الشبت لرصد تأثيراته المضادة للميكروبات. وقد ثبت أن الزيت العطري لهذه العشبة فعال ضد عدة سلالات من البكتيريا، إذ يثبط تمامًا نمو فطر الفيوزاريوم غراميناروم ، وهو مرض مدمر يصيب القمح والشعير ويسببه هذا الممرض الفطري، بالإضافة إلى كونه سامًا لخمس بكتيريا أخرى، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية .

وتوصلت دراسة أخرى إلى أن مستخلصات الشبت المأخوذة من البذور المخزنة لمدة 35 عامًا تقتل أيضًا العديد من سلالات الفطريات، مثل العفن Aspergillus niger والخميرة Saccharomyces cerevisiae و Candida albicans .

يحمي من الجذور الحرة



يحتوي الشبت على تأثيرات أحادية التربين، مما يساعد جزيئات مضادات الأكسدة على الارتباط بالجزيئات المؤكسدة التي قد تُسبب ضررًا للجسم وقد تأكدت هذه التأثيرات في دراسة متعددة الجنسيات، وأظهرت الأبحاث أن النشاط المضاد للأكسدة في هذه العشبة يُضاهي حمض الأسكوربيك وألفا توكوفيرول وكيرسيتين وبالتالي، يتميز الشبت بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم تُحارب أضرار الجذور الحرة.