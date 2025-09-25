قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
مليون مكالمة في الساعة.. مايكروسوفت تمنع إسرائيل من التجسس على الفلسطينيين
بالصور

يعالج الصرع ويخفض كهرباء المخ.. نبات متوفر ورخيص يمتلك فوائد خارقة

الصرع
الصرع

توجد أشكال عديدة من الصرع تتضمن زيادة كهرباء المخ بأشكال مختلفة من بينها تلك المنتشرة بين مرضى التوحد أو من يعانون من نوبات بؤرية أو فرط النشاط والحركة أو السرحان الشديد ومن ثم من المهم معرفة الأطعمة التى تساعد فى علاجه. 

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نكشف لكم علاقة الشبت بعلاج الصرع وزيادة كهرباء المخ.

الشبت


 يعالج الصرع


يُثير الصرع مخاوفَ المصابين به وعائلاتهم وهو اضطرابٌ عصبيٌّ شائعٌ يتسم بنوباتٍ غير متوقعةٍ ومتقطعة ورغم وجود العديد من الأدوية الموصوفة لتخفيف الأعراض، مثل النوبات، إلا أن معظمها يُسبب آثارًا جانبيةً غير مرغوبة.

استخدمت العديد من الدول النباتات لعلاج الصرع لقرون وقد درس باحثون من جميع أنحاء العالم جوانب عديدة من هذا الاضطراب، وفي بحث نُشر في المجلة الماليزية للعلوم الطبية ، خضع المستخلص المائي لأوراق الشبت لمراجعة آثاره في علاج التشنجات والصرع.

وقد عرّف التقييم هذا النبات بأنه يتمتع بسمعة طبية تقليدية فيما يتعلق بالأنشطة المضادة للتشنجات العميقة، مما قد يعمل كعلاج بديل طبيعي للصرع.

عصير الشبت

 تأثيرات مضادة للميكروبات


أُجريت دراسات على الشبت لرصد تأثيراته المضادة للميكروبات. وقد ثبت أن الزيت العطري لهذه العشبة فعال ضد عدة سلالات من البكتيريا، إذ يثبط تمامًا نمو فطر الفيوزاريوم غراميناروم ، وهو مرض مدمر يصيب القمح والشعير ويسببه  هذا الممرض الفطري، بالإضافة إلى كونه سامًا لخمس بكتيريا أخرى، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية .

وتوصلت دراسة أخرى إلى أن مستخلصات الشبت المأخوذة من البذور المخزنة لمدة 35 عامًا تقتل أيضًا العديد من سلالات الفطريات، مثل العفن Aspergillus niger والخميرة Saccharomyces cerevisiae و Candida albicans .

يحمي من الجذور الحرة


يحتوي الشبت على تأثيرات أحادية التربين، مما يساعد جزيئات مضادات الأكسدة على الارتباط بالجزيئات المؤكسدة التي قد تُسبب ضررًا للجسم وقد تأكدت هذه التأثيرات في دراسة متعددة الجنسيات، وأظهرت الأبحاث أن النشاط المضاد للأكسدة في هذه العشبة يُضاهي حمض الأسكوربيك وألفا توكوفيرول وكيرسيتين وبالتالي، يتميز الشبت بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم تُحارب أضرار الجذور الحرة.

الشبت فوائد الشبت اطعمة تعالج الصرع علاج الصرع تعالج الصرع زيادة كهرباء المخ التوحد فرط الحركة والنشاط نوبات بؤرية

