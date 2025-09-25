قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
توك شو

النائب عصام هلال: مجلس الشيوخ ظلم إعلامياً ودوره يتجاوز كونه استشارياً

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
علي مكي

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس أدى دوراً فاعلاً في الحياة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الأول، لكنه تعرض إلى ظلم إعلامي من خلال اختزاله في الوظيفة الاستشارية فقط، متناسين أن دوره أعمق من ذلك بكثير.


و أوضح هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم على قناة دي إم سي أن الأدوار الموكولة إلى مجلس الشيوخ لا تقتصر على إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، بل تمتد إلى مهام أعمق مثل إعداد الدراسات، وقياس الأثر التشريعي للقوانين، والعمل على ترجمة مفاهيم العدالة الاجتماعية من النصوص النظرية إلى برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


وأشار هلال إلى أن المجلس مكلف بتفعيل مواد دستورية أساسية تتعلق بمقومات الدولة ونظام الحكم والحريات والعدالة الاجتماعية، مستشهداً بالمادتين 248 و 249 من الدستور، اللتين تُحدد مهام المجلس في ميادين واسعة تتجاوز مجرد الاستشارة.
 

ولفت هلال إلى أن المجلس وافق مؤخرًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، وهو تعديل وصفه بأنه تحديث تشريعي جاء تنفيذًا لنصوص دستورية. وقال إن التعديلات اعتمدت معايير موضوعية وإحصائية تأخذ في الاعتبار التغيرات السكانية من 2020 حتى 2025.

مجلس الشيوخ النواب الإعلام

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

إيناس عز الدين

إيناس عزالدين: ستر ربنا نجاني من غيبوبة سكر وأنا سايقة

أحمد سعد

عشان محدش يتعدي.. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه

ايات اباظة

آيات أباظة: أنهيت العلاج وما زلت في انتظار جراحة مهمة

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

