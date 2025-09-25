النائب عصام هلال: مجلس الشيوخ ظلم إعلامياً ودوره يتجاوز كونه استشارياً

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس أدى دوراً فاعلاً في الحياة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الأول، لكنه تعرض إلى ظلم إعلامي من خلال اختزاله في الوظيفة الاستشارية فقط، متناسين أن دوره أعمق من ذلك بكثير.



و أوضح هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم على قناة دي إم سي أن الأدوار الموكولة إلى مجلس الشيوخ لا تقتصر على إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، بل تمتد إلى مهام أعمق مثل إعداد الدراسات، وقياس الأثر التشريعي للقوانين، والعمل على ترجمة مفاهيم العدالة الاجتماعية من النصوص النظرية إلى برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.



وأشار هلال إلى أن المجلس مكلف بتفعيل مواد دستورية أساسية تتعلق بمقومات الدولة ونظام الحكم والحريات والعدالة الاجتماعية، مستشهداً بالمادتين 248 و 249 من الدستور، اللتين تُحدد مهام المجلس في ميادين واسعة تتجاوز مجرد الاستشارة.



ولفت هلال إلى أن المجلس وافق مؤخرًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، وهو تعديل وصفه بأنه تحديث تشريعي جاء تنفيذًا لنصوص دستورية. وقال إن التعديلات اعتمدت معايير موضوعية وإحصائية تأخذ في الاعتبار التغيرات السكانية من 2020 حتى 2025.