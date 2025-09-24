قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
الباراسيتامول خطر على حياة الأطفال.. هشام الخياط يحذر
محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من التذاكر المجانية إلى تمثيل المرأة.. ما يحصل عليه عضو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

اتجهت أنظار عدد من المواطنين إلى امتيازات ومخصصات عضوية مجلس الشيوخ، خاصة مع بدء الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) وتسليم بطاقات العضوية للنواب المنتخبين، مع انطلاق فعاليات حفل الاستقبال الرسمي للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ.

وبحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مادتها (285)، يتمتع عضو المجلس بعدد من التسهيلات، من بينها استخراج اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر سكك حديد مصر أو وسائل النقل العامة أو الطائرات، من محل إقامته في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، وذلك على نفقة المجلس ودون أن يُحتسب ضمن ما يتقاضاه العضو ماليًا، على أن تكون الأولوية للناقل الوطني، وفقًا للنظام الذي يحدده مكتب المجلس.

وكان مقر مجلس الشيوخ قد شهد أمس أجواءً احتفالية مع استقبال النواب الجدد وتسليم بطاقات العضوية، حيث حرص المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، على التقاط الصور التذكارية مع الأعضاء في مشهد اتسم بالترحيب والاحترام، إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة.

ضوابط ومعايير صارمة لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

في السياق ذاته، شدد القانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ على ضوابط ومعايير صارمة للتعيين، كما ورد في المادة (28)، أبرزها منع تعيين أعضاء خسروا في انتخابات نفس الفصل التشريعي، أو ينتمون لأحزاب كان لرئيس الجمهورية علاقة بها قبل توليه المنصب، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل العادل داخل المجلس.

وتأتي هذه الإجراءات والتسهيلات ضمن منظومة عمل تستهدف تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء النيابي وضمان الشفافية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى دور فاعل لمجلس الشيوخ في دعم التشريعات الوطنية ورسم السياسات العامة للدولة.

مجلس الشيوخ العضوية للنواب امتيازات الفصل التشريعي الثاني فعاليات حفل الاستقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

جامعة دمنهور

كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

حصد الشباب المركز الثالث

محافظ المنيا: فخورون بحصد المركز الثالث بمهرجان اكتشاف المواهب

صورة أرشيفية

بعد وفاة لاعب.. إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد