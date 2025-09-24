من التذاكر المجانية إلى تمثيل المرأة.. ما يحصل عليه عضو مجلس الشيوخ؟

اتجهت أنظار عدد من المواطنين إلى امتيازات ومخصصات عضوية مجلس الشيوخ، خاصة مع بدء الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) وتسليم بطاقات العضوية للنواب المنتخبين، مع انطلاق فعاليات حفل الاستقبال الرسمي للأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ.

وبحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مادتها (285)، يتمتع عضو المجلس بعدد من التسهيلات، من بينها استخراج اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر سكك حديد مصر أو وسائل النقل العامة أو الطائرات، من محل إقامته في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، وذلك على نفقة المجلس ودون أن يُحتسب ضمن ما يتقاضاه العضو ماليًا، على أن تكون الأولوية للناقل الوطني، وفقًا للنظام الذي يحدده مكتب المجلس.

وكان مقر مجلس الشيوخ قد شهد أمس أجواءً احتفالية مع استقبال النواب الجدد وتسليم بطاقات العضوية، حيث حرص المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، على التقاط الصور التذكارية مع الأعضاء في مشهد اتسم بالترحيب والاحترام، إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة.

ضوابط ومعايير صارمة لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

في السياق ذاته، شدد القانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ على ضوابط ومعايير صارمة للتعيين، كما ورد في المادة (28)، أبرزها منع تعيين أعضاء خسروا في انتخابات نفس الفصل التشريعي، أو ينتمون لأحزاب كان لرئيس الجمهورية علاقة بها قبل توليه المنصب، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة لضمان التمثيل العادل داخل المجلس.

وتأتي هذه الإجراءات والتسهيلات ضمن منظومة عمل تستهدف تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء النيابي وضمان الشفافية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى دور فاعل لمجلس الشيوخ في دعم التشريعات الوطنية ورسم السياسات العامة للدولة.