مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد
ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية
فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
في مجموعة العشرين.. وزير الخارجية يطالب بإصلاح اقتصادي عالمي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

شهد طريق شبرا – بنها الحر القادم من القاهرة اتجاه بنها، اليوم، حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وانتقل على الفور رجال المرور بقيادة اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن.
وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

