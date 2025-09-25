إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا – بنها الحر القادم من القاهرة اتجاه بنها، اليوم، حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وانتقل على الفور رجال المرور بقيادة اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.