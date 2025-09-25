قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية
رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة
صعود جديد للذهب مساء اليوم الخميس 25-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية

المحامية منى ذو الفقار
المحامية منى ذو الفقار
علي مكي

استعادت المحامية منى ذو الفقار ذكريات طفولتها في حي العباسية، مشيرة إلى أن تلك المرحلة كانت الأجمل في حياتها، لما كانت تحمله من دفء عائلي وأجواء أسرية مميزة، حيث كانت الطفلة الوحيدة وسط ثلاثة أشقاء.

وقالت ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "ست ستات" على قناة DMC، إن والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، لم يكن مجرد نجم سينمائي بارز، بل كان أيضًا ضابط شرطة وأستاذًا في كلية الشرطة، وتميز بشخصيته القوية، وحرصه على بناء شخصيات أبنائه وطلبته على حد سواء، مع امتلاكه روح دعابة وقدرًا كبيرًا من الحنان.

وأضافت أن والدها كان حريصًا على متابعة تفاصيل حياة أبنائه اليومية، ودعم كل واحد منهم لاكتشاف نقاط قوته وتطويرها، مشيرة إلى أنه كان مثاليًا في موازنة الحزم بالحب داخل البيت.

وتطرقت منى ذو الفقار إلى تاريخ العائلة الفني العريق، موضحة أن جدها أنجب خمسة أبناء، من بينهم محمود ذو الفقار، عز الدين ذو الفقار، وصلاح ذو الفقار، الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية، في حين اتجه عمها اللواء كمال ذو الفقار إلى الحياة العسكرية.

وكشفت أن والدها بدأ مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي من خلال فيلمي "عيون سهرانة" ورد قلبي"، بعد حصوله على إذن خاص من وزارة الداخلية، قبل أن يتفرغ لاحقًا للفن، ويصبح أحد أبرز نجوم السينما في مصر.

منى ذو الفقار العباسية ست ستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يشارك في تكريم حراس المرمى القدامى مع جمعية رعاية اللاعبين

ناصر ماهر

عمرو الدرديري يشيد بناصر ماهر قبل القمة: “ماتش الموسم ليك”

محمد صلاح

كاراجر يفسر سبب خسارة محمد صلاح للكرة الذهبية

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد