ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية

استعادت المحامية منى ذو الفقار ذكريات طفولتها في حي العباسية، مشيرة إلى أن تلك المرحلة كانت الأجمل في حياتها، لما كانت تحمله من دفء عائلي وأجواء أسرية مميزة، حيث كانت الطفلة الوحيدة وسط ثلاثة أشقاء.

وقالت ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "ست ستات" على قناة DMC، إن والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، لم يكن مجرد نجم سينمائي بارز، بل كان أيضًا ضابط شرطة وأستاذًا في كلية الشرطة، وتميز بشخصيته القوية، وحرصه على بناء شخصيات أبنائه وطلبته على حد سواء، مع امتلاكه روح دعابة وقدرًا كبيرًا من الحنان.

وأضافت أن والدها كان حريصًا على متابعة تفاصيل حياة أبنائه اليومية، ودعم كل واحد منهم لاكتشاف نقاط قوته وتطويرها، مشيرة إلى أنه كان مثاليًا في موازنة الحزم بالحب داخل البيت.

وتطرقت منى ذو الفقار إلى تاريخ العائلة الفني العريق، موضحة أن جدها أنجب خمسة أبناء، من بينهم محمود ذو الفقار، عز الدين ذو الفقار، وصلاح ذو الفقار، الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية، في حين اتجه عمها اللواء كمال ذو الفقار إلى الحياة العسكرية.

وكشفت أن والدها بدأ مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي من خلال فيلمي "عيون سهرانة" ورد قلبي"، بعد حصوله على إذن خاص من وزارة الداخلية، قبل أن يتفرغ لاحقًا للفن، ويصبح أحد أبرز نجوم السينما في مصر.