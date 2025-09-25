عمرو الدرديري يشيد بناصر ماهر قبل القمة: “ماتش الموسم ليك”

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري بلاعب الزمالك ناصر ماهر قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، مؤكداً أن المباراة تمثل محطة فارقة في مشوار اللاعب مع القلعة البيضاء.



وكتب الدرديري عبر حسابه على “فيسبوك”: “ماتشك ده يا ناصر والله ماتشك.. حرفياً انت في عز مستواهم 2023 لاعبت نص ملعبهم لوحدك وعملت أسيست أسطوري للجزيري، وفي ماتش السوبر والأفريقي كنت ماسك نص ملعبهم وبتجري بيه في وجود كمان إمام ونجوم فريقهم موجودين.. الماتش ده ماتش الموسم ليك وأنا عارفك والله".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

