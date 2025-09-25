قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير بالشأن الإسرائيلي: زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون الأصعب بسبب ضغوط إنهاء حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو
محمود محسن

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد خلال السنوات الماضية على السعي لضم مزيد من الأراضي، لكنه يواجه اليوم وضعاً مغايراً تماماً، مشيراً إلى أن زيارته المقبلة للولايات المتحدة لن تكون سهلة كما جرت العادة.

وأوضح أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أمريكية كبيرة فيما يتعلق بخطة إنهاء الحرب على غزة، في ظل تقلص مساحة المناورة أمامه، خاصة مع الموقف العربي القوي بقيادة مصر، الذي أكد رفضه القاطع لخطط التهجير، وطرح في المقابل خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع والتعافي السريع.

وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن الرسائل العربية، التي تم توجيهها على مدار الشهور الماضية، جرى استيعابها دولياً، الأمر الذي يزيد من صعوبة موقف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لواشنطن.

أحمد فؤاد أنور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوط أمريكية مصر

