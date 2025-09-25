خبير بالشأن الإسرائيلي: زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون الأصعب بسبب ضغوط إنهاء حرب غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد خلال السنوات الماضية على السعي لضم مزيد من الأراضي، لكنه يواجه اليوم وضعاً مغايراً تماماً، مشيراً إلى أن زيارته المقبلة للولايات المتحدة لن تكون سهلة كما جرت العادة.

وأوضح أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أمريكية كبيرة فيما يتعلق بخطة إنهاء الحرب على غزة، في ظل تقلص مساحة المناورة أمامه، خاصة مع الموقف العربي القوي بقيادة مصر، الذي أكد رفضه القاطع لخطط التهجير، وطرح في المقابل خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع والتعافي السريع.

وأضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن الرسائل العربية، التي تم توجيهها على مدار الشهور الماضية، جرى استيعابها دولياً، الأمر الذي يزيد من صعوبة موقف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لواشنطن.