جيش الاحتلال ينفذ غارات جوية على مواقع الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أعنف غارات جوية على مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة مناطق سكنية ومعسكرات ومقار أمنية.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات شملت معسكر العرضي ومنطقة النهدين، إضافة إلى مبنى الأمن السياسي في منطقة ذهبان، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم قيادات عسكرية.

وأشار الموسمي إلى أن المصادر المحلية أفادت بأن غارات الجيش الإسرائيلي ركزت على مناطق حيوية تابعة لجماعة الحوثي، بما في ذلك أحياء سكنية في الرقاص ومناطق أخرى، فيما لم تكشف الجماعة عن المواقع العسكرية المستهدفة بشكل رسمي، ما يزيد من صعوبة تحديد حجم الخسائر بدقة.

وذكر، أن الهجمات استهدفت أيضاً مبانٍ ومقار استخباراتية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المواقع المتضررة لنقل المصابين، وسط تشديد أمني وانتشار الجنود في شوارع وأحياء مختلفة بالعاصمة.

وأوضح أن منطقة الجراف تعرضت لأكثر من ست غارات جوية، ما يعكس دقة التخطيط لهذه الضربات.

وواصل، أن هذه الضربات تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية لإظهار قوة الردع وإلحاق ضرر ملموس بالحوثيين، والرد على قدراتهم العسكرية والتقنية المتزايدة، في الوقت الذي يحاول فيه الحوثيون تطوير تكتيكاتهم وتقنياتهم للتقليل من فعالية الرصد والهجمات الجوية الإسرائيلية، مع مراعاة مناطق جغرافية حساسة مثل المدن السياحية.

