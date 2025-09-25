قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
وزير الشئون النيابية: بيان مرتقب لرئيس الوزراء بشأن قانون الإجراءات الجنائية

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً للدستور، سيدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، ما يعني أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد ستكون يوم الأربعاء 1 أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام النواب.

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي فقط التي تمت إعادتها إلى البرلمان لمناقشتها مجدداً، وليست القانون بأكمله، مشدداً على أنه لا يمكن الوقوف أمام أي تعديلات تستهدف مزيداً من الضمانات والحقوق للمواطنين.

بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن القوانين الجنائية كلما جاءت واضحة قلّ الخلاف بشأنها، لافتاً إلى أن البرلمان يعمل حالياً على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق.

السيسي محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب

