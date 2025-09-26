برشلونة يقلب الطاولة على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب ريال أوفييدو بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني. المباراة شهدت أحداثًا درامية ما بين خطأ قاتل، وانتفاضة قوية من لاعبي برشلونة في الشوط الثاني.

بدأت المباراة متوازنة بين الطرفين حتى جاءت الدقيقة 33 لتشهد لحظة دراماتيكية. الحارس الشاب خوان جارسيا ارتكب خطأ فادحًا بعدما خرج من مرماه وسيطر على الكرة بنجاح، لكنه مررها بشكل خاطئ لتصل مباشرة إلى اللاعب ألبرتو رينا. الأخير استغل الموقف سريعًا وسدد كرة مذهلة من منتصف الملعب لتسكن شباك برشلونة الخالية، معلنًا تقدم ريال أوفييدو بهدف أول أربك حسابات الكتالونيين.



دخل برشلونة الشوط الثاني برغبة قوية في تعديل النتيجة، ونجح المدافع إريك جارسيا في إدراك التعادل بالدقيقة 56 بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء. هذا الهدف أعاد الثقة للاعبي المدرب هانز فليك، الذين كثفوا هجومهم على مرمى أوفييدو.



واصل برشلونة ضغطه حتى الدقيقة 70، حين أرسل ماركوس راشفورد كرة عرضية متقنة استغلها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسية قوية عانقت الشباك، ليمنح فريقه التقدم بهدف ثمين وسط فرحة جماهيرية كبيرة.





قبل نهاية اللقاء بدقيقتين فقط، نجح المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو في تسجيل الهدف الثالث من ركلة ركنية نفذها راشفورد، حيث ارتقى عالياً وسدد كرة رأسية رائعة قضت على آمال أوفييدو في العودة.



بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، ليواصل مطاردته لريال مدريد على الصدارة. في المقابل، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر، ليبقى مهدداً في منطقة الهبوط.



