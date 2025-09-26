ضياء السيد: كيروش لن يقود الأهلي.. وبرونو لاجي الحل الأنسب

أكد ضياء السيد لاعب الأهلي السابق، أن ردود أفعال جمهور الأهلي والزمالك تجاه الأجهزة الفنية بسبب تراجع أداء الفريقين مؤخرا، لكن مواجهة القمة مختلفة، وليس لديها علاقة بمستوى أي فريق ولا يوجد أي معيار لها، مشيرًا إلى أن عماد النحاس يتعرض لضغط كبير ويتم محاسبته على أي شئ.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: الأهلي مع عماد النحاس حاليا في مرحلة صعبة والجميع يحاسبه على النتائج والمستوى، كما أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لم يقدم الأداء المرضي بشكل كبير حتى الآن، والفريق لديه بعض التعثرات، وتظل نتيجة لقاء القمة غير معروفة مسبقا، وأداء الفريقين خلال الـ90 دقيقة هو من يحسم الأمور.

وأضاف: خط دفاع الأهلي يعاني من أزمة وارتداد الأطراف ليس جيد، وخوان الفينا قادر على استغلال تلك المساحة، وناصر ماهر وعبدالله السعيد لديهم قدرة على الاستحواذ والتمريرات بشكل جيد، والزمالك من الأفضل ألا يقوم بفتح الملعب.

وواصل: جراديشار من أفضل مفاتيح لعب الأهلي خصوصا أن دفاع الزمالك لا يضغط بقوة على المهاجمين خصوصا داخل الـ18، وكذلك تريزيجيه لديه قدرات خاصة ومعظم المدافعين لا تتعامل بشكل جيد مع الأطراف التي تلعب بشكل سريع.

وأشار إلى أن كارلوس كيروش لن يتولى تدريب الأندية، وسيقود المنتخبات فقط، وهو في أخر 10 أعوام يتولى منتخبات فقط بعد رحيله عن ريال مدريد، وهو يعلم كل شئ عن الأهلي لكنه لا يحب الضغط اليومي، وهو حاليا لديه ارتباطات مع منتخب عمان، موضحا أن برونو لارجي من الأسماء الكبيرة واسم مناسب لقيادة الفريق.

وأوضح: الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع لاجي لأنه يمتلك كل المزايا التي تجعله مناسبا للأهلي. والفريق يحتاج للشخصية القوية في المرحلة المقبلة، لأن الفريق يحتاج لضبط خارج الملعب.