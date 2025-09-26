قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
رياضة

ضياء السيد: كيروش لن يقود الأهلي.. وبرونو لاجي الحل الأنسب

رباب الهواري

أكد ضياء السيد لاعب الأهلي السابق، أن ردود أفعال جمهور الأهلي والزمالك تجاه الأجهزة الفنية بسبب تراجع أداء الفريقين مؤخرا، لكن مواجهة القمة مختلفة، وليس لديها علاقة بمستوى أي فريق ولا يوجد أي معيار لها، مشيرًا إلى أن عماد النحاس يتعرض لضغط كبير ويتم محاسبته على أي شئ.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: الأهلي مع عماد النحاس حاليا في مرحلة صعبة والجميع يحاسبه على النتائج والمستوى، كما أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك لم يقدم الأداء المرضي بشكل كبير حتى الآن، والفريق لديه بعض التعثرات، وتظل نتيجة لقاء القمة غير معروفة مسبقا، وأداء الفريقين خلال الـ90 دقيقة هو من يحسم الأمور.

وأضاف: خط دفاع الأهلي يعاني من أزمة وارتداد الأطراف ليس جيد، وخوان الفينا قادر على استغلال تلك المساحة، وناصر ماهر وعبدالله السعيد لديهم قدرة على الاستحواذ والتمريرات بشكل جيد، والزمالك من الأفضل ألا يقوم بفتح الملعب.

وواصل: جراديشار من أفضل مفاتيح لعب الأهلي خصوصا أن دفاع الزمالك لا يضغط بقوة على المهاجمين خصوصا داخل الـ18، وكذلك تريزيجيه لديه قدرات خاصة ومعظم المدافعين لا تتعامل بشكل جيد مع الأطراف التي تلعب بشكل سريع.

وأشار إلى أن كارلوس كيروش لن يتولى تدريب الأندية، وسيقود المنتخبات فقط، وهو في أخر 10 أعوام يتولى منتخبات فقط بعد رحيله عن ريال مدريد، وهو يعلم كل شئ عن الأهلي لكنه لا يحب الضغط اليومي، وهو حاليا لديه ارتباطات مع منتخب عمان، موضحا أن برونو لارجي من الأسماء الكبيرة واسم مناسب لقيادة الفريق.

وأوضح: الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع لاجي لأنه يمتلك كل المزايا التي تجعله مناسبا للأهلي. والفريق يحتاج للشخصية القوية في المرحلة المقبلة، لأن الفريق يحتاج لضبط خارج الملعب.

الأهلي أخبار الرياضة أخبار الأهلي دورى نايل

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

مجلس الشيوخ

تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

