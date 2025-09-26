ناقد رياضي: أشرف بن شرقي لا يشعر بالراحة داخل الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن وجود حالة من عدم الارتياح يعيشها المغربي أشرف بن شرقي داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أجواء غرفة الملابس بالفريق تشهد بعض الخلافات بين اللاعبين.



وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»: "أشرف بن شرقي مش مرتاح في الأهلي، وهناك نفسنة داخل أوضة اللبس."

وأضاف: "مصدر مقرب من اللاعب أكد أنه لا يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء، وهو ما يثير علامات استفهام حول مستقبله مع الفريق."



وأشار فؤاد إلى أن الأزمة الأخيرة بين ياسر إبراهيم ومروان عطية حول جائزة رجل المباراة تعكس بوضوح حالة التوتر داخل غرفة ملابس الأهلي.

