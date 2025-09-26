طارق يحيى: الهجوم على الخطيب بسبب مرضه أمر غريب وغير مقبول

علق طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، على الجدل الدائر حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن كثرة الحديث عن مرضه أمر غريب ولا يليق.



وقال يحيى، خلال مداخلة عبر قناة النهار: «أصبحنا في فترة ندخل فيها موضوع المرض في أمور كثيرة ونشكك في كل شيء، وهذا غير طبيعي. الكابتن محمود الخطيب له تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، ولا يمكن أن يتاجر أحد بمرضه».



وأضاف: «ما يحدث في الفترة الأخيرة أمر صعب وغير مفهوم، ولا أعرف لماذا يتم فتح مثل هذه الملفات أو محاولة التشكيك. الحديث عن سفر الخطيب للعلاج في أمريكا يأخذ أبعادًا غير منطقية».