بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله

احتفل الفنان بيومي فؤاد ، بزفاف نجله المخرج الشاب محمد في حفل أمس، بحضور الأصدقاء و الأهل و نجوم الفن أقيم في أحد الفنادق الكبري في القاهرة.

وشهد عقد القران حالة من البهجة و الود ، حيث تبادل الحاضرون الضحكات و اللقطات الخاصة ، بينما ظهرت الأجواء الدافئة التي جمعت بين عائلتي العروسين في انسجام و محب ، كما تميز الحفل بالبساطة و الرقي ، حيث فضل بيومي فؤاد أن يكون مقتصراً علي المقربين فقط في أجواء هادئة بعيدة عن الإعلام.

حرص على الحضور العديد من النجوم منهم يسرا ، احمد سعد ، كريم محمود عبد العزيز ، محمد جمعة ، هالة صدقي ، عبد الرحمن توتا ، رانيا منصور ، نورهان منصور ، حمادة هلال ، ماجد المصري ، اكرم حسني ؤ محمد ثروت ، سيد رجب ، غيرهم كثير من النجوم

يذكر أن فيلم شلة ثانوي يجمع بين بيومي فؤاد ، سيد رجب في السينما مجدداً بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال فيلم وفقة رجالة الذي تم عرضه عام و شاركهما البطولة ماجد الكدواني ، شريف دسوقي ، محمد سلام ، أمينة خليل ، كما قدما معا فيلماً ثانياً بعنوان " انا و أين خالتي" الذي تم طرحه في السينما يناير 2024 و شارك في بطولته هنادي مهنا.