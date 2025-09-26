التراث تشدو بعيون الطرب في أوبرا دمنهور.. الليلة

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى التاسعة مساء ، اليوم، الجمعة 26 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور يأتى ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى صون الهوية وحفظ الإرث الإبداعى العربى .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من عيون الطرب منها موشح كلما رمت إرتشافا، تعب الهوى قلبى، من خطوة لخطوة، أمانة عليك، ع الشوك ماشى، أوعدك، يا بو الطاقية الشبيكة، الحلو أبو شامة، سحب رمشه، يا حلو صبح، قمر له ليالى، العيون السود، متى ستعرف وموسيقى يا صباح الخير وحب إيه .. تحفيظ عاطف عبد الحميد وآداء كل من ريم حمدى، أحمد الوزيرى، محيى صلاح، رضوى سعيد وعازف الكمان مصطفى مهدى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .