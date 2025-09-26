قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
فن وثقافة

التراث تشدو بعيون الطرب في أوبرا دمنهور.. الليلة

فرقة الموسيقي للتراث
فرقة الموسيقي للتراث
أحمد البهى

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى التاسعة مساء ، اليوم، الجمعة 26 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور يأتى ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى صون الهوية وحفظ الإرث الإبداعى العربى .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من عيون الطرب منها موشح كلما رمت إرتشافا، تعب الهوى قلبى، من خطوة لخطوة، أمانة عليك، ع الشوك ماشى، أوعدك، يا بو الطاقية الشبيكة، الحلو أبو شامة، سحب رمشه، يا حلو صبح، قمر له ليالى، العيون السود، متى ستعرف وموسيقى يا صباح الخير وحب إيه .. تحفيظ عاطف عبد الحميد وآداء كل من ريم حمدى، أحمد الوزيرى، محيى صلاح، رضوى سعيد وعازف الكمان مصطفى مهدى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

دار الأوبرا الموسيقى العربية للتراث العيون السود

