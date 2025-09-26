قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً السبت الموافق 27 سبتمبر الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية العلامية وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ فصل الكهرباء بيلا

