إطلاق مبادرة ملتقى الملهمات العرب لإبراز دور المرأة في كافة المجالات

ناقشت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القلينى، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، مقترح إطلاق مبادرة "ملتقى الملهمات العرب" كأحد محاور عمل اللجنة.

وتهدف مبادرة "ملتقى ملهمات العرب" إلى إبراز دور المرأة المؤثرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والفنون، وتعزيز تبادل الخبرات بين السيدات في مصر ومختلف الدول العربية.

