رانيا ياسين تخطف الأضواء بإطلالة متميزة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين للغة العربية في أعمالهم الفنية.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على "إنستجرام: "بالنسبة للناس اللي بتقول فيها إيه ما نراجع نفسنا في كلام الفنان سلوم حداد معلش أختلف معكم بشدة بعتذرلكم كمان أعتذر الفنان الموضوع تم طرحه بشكل ينسف كل الفنانين المصريين السابقين والحاليين ذلك على حد قوله إنهم قلة قليلة، ثم كمان سخر من أداء الفنان المصري".

أضافت: “وكأن مصر لم يكن فيها فنانون يجيدون اللغة العربية الفصحي ولم تقدم أعمالا عظيمة أثرت تاريخ الدراما المصرية الكبير جدا الذي كان يقدم كل سنة أعمالا تاريخية ودينية عظيمة بنجوم وفنانين عظماء أما ما يجب أن نراجع أنفسنا فيه: أين هى الأعمال التاريخية والدينية التي كانت تنتج كل عام؟!”.

وهاجم السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين للغة العربية في أعمالهم الفنية.

وقال عمرو محمود ياسين، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هل هذا التصريح والاستهزاء بالفنان المصري مقبول؟ لا والله، غير مقبول يا أستاذ سلوم، أنت لست في موقع يسمح لك بتقييم الفنان المصري، ولا نقبل ذلك منك ولا من غيرك”.

وأضاف: “هذا تجاوز سافر، لأن تاريخ الفن المصري يزخر بفطاحل اللغة العربية الفصحى، والمسرح المصري عبر التاريخ تملأ صفحاته أباطرة اللغة والأداء والإلقاء”.

وتابع: “ومع احترامي لمكانتك الفنية، فإن تصريحك هذا سقطة وأظهر روحًا غير طيبة تجاه الفن والفنان المصري لا نفهم سببًا لها، جهلك بالفن والفنانين المصريين لا يشفع لك، وأنا جاهز لسرد عشرات بل مئات الأسماء، كلهم بمثابة الأستاذ بالنسبة لك في فن إلقاء الكلمة بالعربية الفصحى”.