غسلوا 170مليون جنيه من تجارة المخدرات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر جنائية متهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وترويجها.



وكشفت التحريات قيام المتهمين بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومنحها طابعًا قانونيًا عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث بلغت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهم نحو 170 مليون جنيه.



عقوبة غسيل الأموال



واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.