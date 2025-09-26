طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE

‏ طرحت الشركة المنتجة لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE من بطولة إدريس إلبا و ريبيكا فيرغسون ، البوستر الرسمي للعمل.



تدور احداث الفيلم حول موظفي في البيت الأبيض تبدأ بينهم توترات أثناء هجوم خطير على أمريكا.



الفيلم سيُعرض على منصة نتفلیکس بتاريخ 24 أكتوبر.



وكان آخر أعمال ادريس البا ، مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل احدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.