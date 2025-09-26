أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تنهي تعاونها مع جيش الاحتلال بعد فضيحة التجسس.. 8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، ورئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن عدد المستخدمين النشطين شهريا على منصة إنستجرام تجاوز 3 مليارات مستخدم، في إنجاز كبير للمنصة المملوكة لـ ميتا، والتي كانت قد سجلت مليار مستخدم فقط في عام 2018.

كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أحدث معالجاتها الرائدة Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي من المتوقع أن يظهر قريبا في هواتف أندرويد الرائدة.



هونر تطلق Honor X9d 5G ببطارية سيليكون كربون ضخمة



أعلنت شركة هونر رسميا عن هاتفها الجديد Honor X9d 5G، والذي يتميز ببطارية ضخمة من نوع سيليكون كربون بسعة 8300 مللي أمبير، بالإضافة إلى تصنيف حماية IP69K، الذي يجعله قادرا على تحمل رشات مياه مضغوطة بدرجات حرارة عالية، ما يجعله من أكثر الهواتف مقاومة في السوق.



مايكروسوفت تنهي تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فضيحة التجسس



أفادت صحيفة “ذا جارديان”، بأن شركة مايكروسوفت أوقفت بشكل رسمي وصول وحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي إلى بعض خدماتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تبين أن الوحدة كانت تستخدم منصة Azure لتخزين ومعالجة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برنامج تجسس واسع النطاق.

بعد وقت قصير من الإعلان عن هاتف Vivo V60 Lite 5G، كشفت شركة فيفو عن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G، والتي تأتي بتحديث طفيف مقارنة بسابقتها.

كما كان متوقعا، شكل عام 2025 نقطة تحول مفصلية في حضور الذكاء الاصطناعي داخل حياتنا اليومية، فهو لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من العمل والتعليم والترفيه وحتى تفاصيل الحياة الشخصية، مع تأثيرات لا يمكن تجاهلها.

في وقت سرقت فيه هواتف آيفون 17 وiPhone 17 Pro بلونه البرتقالي اللافت الأضواء، يأتي هاتف آيفون 17 ليقدم تجربة متكاملة وواقعية بسعر أكثر توازنا، دون التنازل عن أبرز الميزات التقنية التي يتطلع إليها المستخدمون.

في خطوة جديدة تعكس تطور تصاميم الهواتف الذكية، أعلنت شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Xiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max، واللذين يقدمان تجربة مختلفة بفضل شاشة خلفية كاملة العرض تفتح الباب أمام استخدامات جديدة، أبرزها التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية، في تجربة شبيهة بهواتف الفليب القابلة للطي ولكن هذه المرة دون الحاجة للطي.

