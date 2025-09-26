قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تنهي تعاونها مع جيش الاحتلال بعد فضيحة التجسس.. 8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إنستجرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا
 

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، ورئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن عدد المستخدمين النشطين شهريا على منصة إنستجرام تجاوز 3 مليارات مستخدم، في إنجاز كبير للمنصة المملوكة لـ ميتا، والتي كانت قد سجلت مليار مستخدم فقط في عام 2018.


كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لهواتف أندرويد الرائدة
 

كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أحدث معالجاتها الرائدة Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي من المتوقع أن يظهر قريبا في هواتف أندرويد الرائدة. 


هونر تطلق Honor X9d 5G ببطارية سيليكون كربون ضخمة
 

أعلنت شركة هونر رسميا عن هاتفها الجديد Honor X9d 5G، والذي يتميز ببطارية ضخمة من نوع سيليكون كربون بسعة 8300 مللي أمبير، بالإضافة إلى تصنيف حماية IP69K، الذي يجعله قادرا على تحمل رشات مياه مضغوطة بدرجات حرارة عالية، ما يجعله من أكثر الهواتف مقاومة في السوق.


مايكروسوفت تنهي تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فضيحة التجسس
 

أفادت صحيفة “ذا جارديان”، بأن شركة مايكروسوفت أوقفت بشكل رسمي وصول وحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي إلى بعض خدماتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تبين أن الوحدة كانت تستخدم منصة Azure لتخزين ومعالجة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برنامج تجسس واسع النطاق.


فيفو تعلن عن هاتف V60 Lite 4G بتحديثات محدودة وسعر مرتفع
 

بعد وقت قصير من الإعلان عن هاتف Vivo V60 Lite 5G، كشفت شركة فيفو عن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G، والتي تأتي بتحديث طفيف مقارنة بسابقتها.


الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
 

كما كان متوقعا، شكل عام 2025 نقطة تحول مفصلية في حضور الذكاء الاصطناعي داخل حياتنا اليومية، فهو لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من العمل والتعليم والترفيه وحتى تفاصيل الحياة الشخصية، مع تأثيرات لا يمكن تجاهلها.

آيفون 17 الجديد.. هاتف متوسط يتضمن قدرات خارقة

في وقت سرقت فيه هواتف آيفون 17 وiPhone 17 Pro بلونه البرتقالي اللافت الأضواء، يأتي هاتف آيفون 17 ليقدم تجربة متكاملة وواقعية بسعر أكثر توازنا، دون التنازل عن أبرز الميزات التقنية التي يتطلع إليها المستخدمون.

شاومي تكشف عن هاتفي Xiaomi 17 Pro وPro Max بإمكانات مذهلة

في خطوة جديدة تعكس تطور تصاميم الهواتف الذكية، أعلنت شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Xiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max، واللذين يقدمان تجربة مختلفة بفضل شاشة خلفية كاملة العرض تفتح الباب أمام استخدامات جديدة، أبرزها التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية، في تجربة شبيهة بهواتف الفليب القابلة للطي ولكن هذه المرة دون الحاجة للطي.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استشاري : الهواتف الذكية تضاعف مشكلات جفاف العين لدى الأطفال

صورة أرشيفية

سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: اليوم التالي بغزة في اجتماع ترامب ونتنياهو

الكرملين

روسيا: تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد