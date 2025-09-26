أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المدرسة تقوم برفع النقابة في أثناء التدريس بالفصل، موضحًا أنه كان مشرف بالأزهر الشريف، وكان يطلب من مديرة المعهد أن تذهب هي الأول للفصل لكي تخبر المدرسات بوضع النقابة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النقابة حرية شخصية، ولذلك كل سيدة فعل ما تريده، ولكن بشكل عام النقابة يمنع التواصل بين المدرس والطلاب.

ولفت إلى أنه من الناحية التربوية يجب على كل معلمة أن ترفع الحجاب في أثناء التدريس في الفصل، وفي أثناء دخول شخص غريب، يتم وضع النقاب.