السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس فقدت ما يقرب من 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين؛ بسبب ما يحدث في المنطقة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعي دائما لتطوير البرامج بالأكاديمية العسكرية المصرية وذلك لصقل الضباط والطلبة وتأهليهم ولتقديم خبرات مصرية في المستقبل من أبناء الأكاديمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية من الممكن أن تقدم خدمات في صقل الإنسان المصري، قائلا: كل الخدمات الرقمية التي تم إنجازها في الأكاديمية المصرية، هدفها أن تسهم الأكاديمية في إعداد كوادر أخرى لمؤسسات الدولة، بخلاف كوادر القوات المسلحة.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية داخل مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم.