الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك

شارك شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز، منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شريف إكرامي: "الوحيدة اللي كانت ناقصة.. دلوقتي اتحققت، الحياة مابتديش للواحد كل حاجة.. بس في الكورة، الحمد لله أنا خدت كل حاجة".

من جانب آخر، سبق أن علّق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تصريحات حسام غالي الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

وكتب شريف إكرامي، عبر حسابه على منصة "إكس": "مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة.. ومع الاختلاف في الرأي كأنه تهديد.. عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور.. يا أبيض يا أسود.. يا ملايكة يا شياطين.. نفس الشخص ممكن يبقى كادر ومستقبل النادي الصبح.. بيبقى خاين بالليل؛ لمجرد إنه قال كلمة صادقة.. حتى لو في نظر البعض إنه خانه التوقيت والتقدير".

وأضاف: "ده يورينا إن اللي بيحرك المشهد دلوقتي مش عقل ولا موضوعية.. ده مزاج لحظي وانفعال أعمى.. والعقل مالوش مكان في الساحة أصلًا.. لأن في الحقيقة اللي بيحرك الصورة مش بس العواطف والانتماءات والارتباط بالأشخاص.. لكن كمان مصالح وصراعات خفية بتوجه وتتحكم وتحدد مين يبقى بطل النهاردة ومتهم بُكرة.. وسط كل دة.. الجمهور بيُستغل وبيتحول من شريك واعي.. لمجرد أداة بيتم اللعب بيها.. حسب المصلحة".

واختتم: "الخلاصة إن المشهد محتاج عقل يوزن ويقود.. مش مزاج لحظي يغيّر الحقايق.. ولا مصالح خفية تتحكم في المصير".