إصابة شخص في حريق بإحدى توكيلات السيارات الشهيرة بأسيوط

أصيب شخص بحروق في حريق اندلع اليوم الجمعة بإحدى توكيلات السيارات الشهيرة بأسيوط.

اندلاع حريق في إحدى توكيلات السيارات



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في إحدى توكيلات السيارات بطريق بني غالب .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في لوحة كهرباء داخل توكيل شهير للسيارات .

أسفر الحادث عن إصابة " شريف . ي . أ " 27 عامًا بحروق متفرقة بالجسم وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.