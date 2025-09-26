قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وكيل جهاز المخابرات الأسبق: إعلان الدوحة جاء بعد إعلان القاهرة بسبب غياب الجدية من الفصائل الفلسطينية

ابراهيم الدويري
ابراهيم الدويري
عبد الخالق صلاح

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، عن خلفيات توقيت إعلان الدوحة عقب إعلان القاهرة، فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا أن غياب الإرادة الجادة من الفصائل كان السبب الرئيسي في تعثر الجهود.

وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "عامل الوقت لم يكن سيفًا مسلطًا على الفصائل الفلسطينية، لقد تعاملوا مع ملف المصالحة – لا أريد أن أقول باستخفاف – لكن بالتأكيد دون جدية أو قلب حامي، لم تكن هناك إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام".

وأضاف: "الجانب الوحيد الذي كان يتحرك بندية ومسؤولية لإنهاء الانقسام كانت مصر، لأن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالأمن القومي المصري، بذلنا أقصى ما في وسعنا، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك جدية مماثلة من الأطراف الفلسطينية صاحبة القرار".

وأشار الدويري إلى أن "كل جولة من جولات الحوار كانت تشهد تكرارًا روتينيًا للحديث عن أهمية إنهاء الانقسام، لكن دون خطوات عملية ملموسة"، موضحًا أن "العقبة الكبرى كانت في تنفيذ الجزء الرئيسي من اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، الذي يتعلق بقطاع غزة، وليس الضفة الغربية، وهو ما جعل التنفيذ أكثر تعقيدًا".

وحول اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، أوضح الدويري أنها "ليست ورقة مصرية كما يروج البعض، بل هي تفاهمات وتوافقات فلسطينية خالصة، قامت مصر فقط بصياغتها وتقديمها بشكل متكامل".

وكيل جهاز المخابرات العامة الدوحة جهاز المخابرات اللواء محمد إبراهيم الدويري

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

خلال افتتاح الجناح

تعاون بين التمثيل التجاري وMSMEDA لتنظيم الجناح المصري بمعرض التجارة الدولي UPITS بالهند

غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة تناقش انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 26-9-2025

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

