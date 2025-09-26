قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة من طراز P36LGA - P3G في المدارس  ، وذلك بعد موافقة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم والقائم بإعمال الوكيل الدائم بوزارة التربية والتعليم

وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم شددت على ما يلي :

  •  التوجيه الفوري للمختصين في المديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، للتنسيق مع المختصين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وتحت إشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتكهين مع موافاة الوزارة بتقرير مفصل يوضح ما تم بكل مدرسة
  •  موافاة الوزارة بتقارير متابعة دورية معتمدة من مديري مديريات التربية والتعليم ، تتضمن ما تم إنجازه من اعمال والمعوقات إن وجدت ومقترحات تلاقيها وذلك لعرضها على السلطة المختصة

وبناءا على ذلك كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المختصون بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة بالتنفيذ الفوري لما سبق ، مع الالتزام بالتنسيق الفني الكامل مع الإدارات المختصة بالوزارة ، وتحت إشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية .

وعلى جانب آخر كان قد أتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخة إلكترونية من منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي الذي يتم تدريسه لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصف الأول الثانوي ، إمكانية تحميل  منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الروابط التالية :

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة العربية

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية

 

ماذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم عن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي؟

 

  •  البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات
  • من الضروري الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.
  •  لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي
  • نحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"
  • من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.
  •  عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه مادة البرمجة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.
  •  مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.
  •  الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
  • سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية
  • تم تنفيذ برنامج لتدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.
  • تم إطلاق منصة "كويرو" ليؤدي الطالب امتحان مادة البرمجة عليها و يحصل في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

طريقة عمل البسطرمة
سرطان البروستاتا
مرض هنتنغتون
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
