تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة من طراز P36LGA - P3G في المدارس ، وذلك بعد موافقة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم والقائم بإعمال الوكيل الدائم بوزارة التربية والتعليم

وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم شددت على ما يلي :

التوجيه الفوري للمختصين في المديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، للتنسيق مع المختصين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وتحت إشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتكهين مع موافاة الوزارة بتقرير مفصل يوضح ما تم بكل مدرسة

موافاة الوزارة بتقارير متابعة دورية معتمدة من مديري مديريات التربية والتعليم ، تتضمن ما تم إنجازه من اعمال والمعوقات إن وجدت ومقترحات تلاقيها وذلك لعرضها على السلطة المختصة

وبناءا على ذلك كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المختصون بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة بالتنفيذ الفوري لما سبق ، مع الالتزام بالتنسيق الفني الكامل مع الإدارات المختصة بالوزارة ، وتحت إشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية .

وعلى جانب آخر كان قد أتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخة إلكترونية من منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي الذي يتم تدريسه لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصف الأول الثانوي ، إمكانية تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الروابط التالية :

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة العربية

رابط تحميل منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية

ماذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم عن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي؟