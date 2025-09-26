بكري: بناء القوات المسلحة ليس تحديثا للعتاد وكفى بل إعادة ترميم للجيش

قال الإعلامي مصطفى بكري إن بناء القوات المسلحة ليس مجرد تحديث للأسلحة، بل إعادة ترميم للجيش المصري، الذي قدم حياته حفاظًا على مصر.

مضيفا: "هذا الكلام أطرحه الآن لأننا نمر بمرحلة تحديات، والحملات التي يتعرض لها الوطن لن تؤثر على الشعب المصري، ثقتنا في أنفسنا وفي قائدنا هي ما تحمينا من كل الجهات".

التدخلات الإقليمية

وأشار إلى الوقاحة التي يظهرها نتنياهو في تصريحاته، مؤكدًا أن بعض الدول العربية تنهار تحت التدخلات الإقليمية، بينما مصر تظل صامدة وقوية، قائلاً: "الحقيقة تتأكد لنا يوميًا، ونرى معنى الجيش الحقيقي، الحمد لله أن مصر تقف على قدميها، فلا تصدقوا الكاذبين، ومصر ستظل قوية".

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مصر تنزف أبدًا، مشيرًا إلى أنه تصدى لكل المؤامرات، واجه الأوبئة، وتخطى كل الأزمات، مؤكدًا أن مصر ستظل شامخة رغم كل العواصف.

حرب الكلمات والشائعات

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس يقاتل في العلن بينما تظهر من حوله الأشواك في الخفاء، مؤكدًا أن الرئيس واجه حربًا من نوع آخر، حرب الكلمات والشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن الحرب الحقيقية لم تكن ضد الإرهاب فقط، بل ضد الوهم والأكاذيب التي تحيط بالوطن.