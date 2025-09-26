المنوفية: توقيع عقود المعلمين المساعدين الناجحين بالمرحلة الثالثة ضمن مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن بدء توقيع العقود الخاصة بالمرحلة الثالثة من الناجحين في مسابقة (30 ألف معلم).

وحددت المديرية 3 أيام لتوقيع العقود وفق الجدول الزمني التالي: الأحد 2025/9/28: من رقم (1) حتى رقم (100)، الاثنين 2025/9/29: من رقم (101) حتى رقم (201)، الثلاثاء 2025/9/30: من رقم (202) حتى رقم (219)

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه سيتم توقيع العقود بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، مؤكدا أن يلتزم كل متقدم بالحضور في الموعد المحدد له طبقًا للجدول المعلن.

وشددت المديرية على ضرورة إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاقد، والالتزام بالانضباط ومراعاة المواعيد المحددة، حيث لن يتم التعامل مع أي متخلف عن الحضور في غير موعده.