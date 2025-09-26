مصرع طفل وإصابة 3 مواطنين في حريق شقة بشبرا الخيمة

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حريق داخل عقار سكني مكون من 8 طوابق في شبرا الخيمة.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع الحريق في الطابق الثاني من العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران.

وأسفر الحريق عن مصرع الطفل يوسف محمد أحمد، 4 سنوات، نتيجة الاختناق.

كما أصيب 3 آخرون من نفس الأسرة بحالات اختناق، وهم:

1- نورا محمد سعد، 50 سنة.

2- روضة محمد أحمد، 13 سنة.

3- أحمد محمد أحمد، 16 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، مع إيداع جثمان الطفل بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات الأمنية التحقيق؛ لمعرفة سبب اندلاع الحريق.