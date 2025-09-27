ترامب: اتفاق وشيك لإنهاء الحرب بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/ إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة من شأنه إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن الرهائن. دون أن يقدم أية تفاصيل.

وأضاف ترامب - للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض، وفق شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية - "أعتقد أننا على وشك التوصل ربما لاتفاق بشأن قطاع غزة؛ اتفاق يعيد الرهائن ويُنهي الحرب".

وبحسب مصادر، عرضت الإدارة الأمريكية - هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - خطة سلام من 21 نقطة؛ تتضمن إطلاق جميع الرهائن ووقفًا دائمًا لإطلاق النار إلى جانب إطار لإدارة قطاع غزة بدون حركة حماس واقتراحًا بانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.

وكان ترامب قد أعرب - في السابق - عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب على غزة منذ نحو عامين، إلا أن محاولات سابقة انهارت.. ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض /الاثنين/ المقبل.

بسم - ك ف