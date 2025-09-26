قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي عكست نهج الدولة القائم على التوازن بين الحفاظ على السلم والأمن

عادل نصار

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة حملت رسائل مهمة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، خلال حديثه ببرنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إلى أن تصريحات الرئيس في "معقل العسكرية المصرية" تُعد من أبرز الرسائل الصادرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شدد السيسي على أن مصر دولة محبة للسلام ولا تسعى إلى التصعيد، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن المصريين جميعًا على استعداد لخوض القتال إذا استدعت الظروف ذلك.

ونقل أديب، عن الرئيس السيسي قوله: “موقف مصر واضح.. نحن مسالمون، ولكننا مقاتلون، وحين يحين الجد كلنا مقاتلون، أما في غير ذلك فنحن دعاة سلام.”

وأكد عمرو أديب، أن هذه الكلمات عكست بوضوح نهج الدولة المصرية القائم على التوازن بين الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وبين امتلاك القدرة الكاملة على الردع والدفاع عن المصالح الوطنية.

عمرو أديب السيسي غزة

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

جانب من الفعاليات

ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

صورة موضوعية

إنشاء مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية لبناء مخالف بمجاويش في الغردقة

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

