عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي عكست نهج الدولة القائم على التوازن بين الحفاظ على السلم والأمن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة حملت رسائل مهمة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، خلال حديثه ببرنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إلى أن تصريحات الرئيس في "معقل العسكرية المصرية" تُعد من أبرز الرسائل الصادرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شدد السيسي على أن مصر دولة محبة للسلام ولا تسعى إلى التصعيد، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن المصريين جميعًا على استعداد لخوض القتال إذا استدعت الظروف ذلك.

ونقل أديب، عن الرئيس السيسي قوله: “موقف مصر واضح.. نحن مسالمون، ولكننا مقاتلون، وحين يحين الجد كلنا مقاتلون، أما في غير ذلك فنحن دعاة سلام.”

وأكد عمرو أديب، أن هذه الكلمات عكست بوضوح نهج الدولة المصرية القائم على التوازن بين الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وبين امتلاك القدرة الكاملة على الردع والدفاع عن المصالح الوطنية.