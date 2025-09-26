عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن "كلام الرئيس وهو في معقل العسكرية المصرية من أهم التصريحات الفترة الأخيرة.. الرئيس يقول موقف مصر إننا مسالمون ولكننا مقاتلون.. يعنى حينما يحين الجد كلنا مقاتلون.. وفى غير ذلك مسالمين".



وتابع أديب، أن :"إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود ...شوفنا كتير من أيام أحمس ، حد يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع علطول".