قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة.. ولا يمكن التنبؤ به
أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة
بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
ناجي الشهابي: تكاتف الشعب مع الجيش هو الرد الأمثل على خطط التفتيت
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمال شعبان يشارك في المؤتمر السنوي للقلب بمستشفى كفر الشيخ العام | صور

د.جمال شعبان
د.جمال شعبان
محمود زيدان

شارك الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب القومي السابق، في المؤتمر السنوي الثاني لقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025.

جاء هذا المؤتمر تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال الدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر عُقد على مدار 5 جلسات علمية مكثفة تناولت أهم المستجدات في تخصصات القلب الدقيقة.

ركزت الجلسات على محاور رئيسية شملت مناقشة مستفيضة لـ هبوط عضلة القلب وطرق علاجه المتقدمة، وتقديم إرشادات خاصة بـ أمراض القلب لدى السيدات الحوامل مثل جلطة الشريان الرئوي والهبوط القلبي المرتبط بالحمل.

 وناقش المؤتمر موضوع قصور الشريان التاجي وأسبابه ودواعي استخدام قسطرة القلب، إضافة إلى استعراض طرق علاج عيوب القلب عن طريق القسطرة، واختُتم بمناقشة علاج الرفرفة الأذينية وأحدث التوصيات العالمية في هذا المجال.

كفر الشيخ جمال شعبان أخبار كفر الشيخ كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

ايناس عز الدين

كيف نجت من المــ وت؟ .. سر تكشفه إيناس عز الدين

اعتزال إلهام عبد البديع

زواج واعتزال.. قصة ابتعاد إلهام عبد البديع عن الفن

ضابطة امريكية سابقة

ضابطة أمريكية سابقة تكشف حقيقة تلاعب إسرائيل بواشنطن

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد