جمال شعبان يشارك في المؤتمر السنوي للقلب بمستشفى كفر الشيخ العام | صور

شارك الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب القومي السابق، في المؤتمر السنوي الثاني لقسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025.

جاء هذا المؤتمر تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال الدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر عُقد على مدار 5 جلسات علمية مكثفة تناولت أهم المستجدات في تخصصات القلب الدقيقة.

ركزت الجلسات على محاور رئيسية شملت مناقشة مستفيضة لـ هبوط عضلة القلب وطرق علاجه المتقدمة، وتقديم إرشادات خاصة بـ أمراض القلب لدى السيدات الحوامل مثل جلطة الشريان الرئوي والهبوط القلبي المرتبط بالحمل.

وناقش المؤتمر موضوع قصور الشريان التاجي وأسبابه ودواعي استخدام قسطرة القلب، إضافة إلى استعراض طرق علاج عيوب القلب عن طريق القسطرة، واختُتم بمناقشة علاج الرفرفة الأذينية وأحدث التوصيات العالمية في هذا المجال.