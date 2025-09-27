قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
توك شو

محمد موسى: 30 يونيو أبهرت العالم.. وروحها قادرة على حماية مصر مجددًا

محمد موسى
محمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي محمد موسى أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنها لم تُسقط حكم جماعة الإخوان الإرهابية فحسب، بل أبهرت العالم بأسره، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد مهيب عبّر عن إرادة أمة قررت استعادة وطنها.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الروح التي تجلت يومها روح التضامن والتكاتف والالتفاف حول الدولة هي السلاح الأقوى القادر على مواجهة أي مخطط جديد يستهدف مصر، مشددًا على أن الأعداء ما زالوا يراهنون على بث الفوضى والشائعات لتفتيت الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

وأضاف أن استدعاء روح 30 يونيو ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو واجب وطني في معركة الوعي ومعركة الوجود التي تخوضها مصر ضد المؤامرات الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية هو الطريق لضمان بقاء مصر قوية وآمنة.

وختم موسى بالتأكيد على أن "المؤامرات لا تنتهي، لكن الشعب المصري أثبت في 30 يونيو أنه أقوى من أي مخطط، وأن وحدته هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن".

قناة الحدث محمد موسى 30 يونيو الإعلامي محمد موسى

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

دونالد ترامب

صفقة القرن الرقمية| ترامب يحسم مصير تيك توك بصفقة أمريكية بقيمة 14 مليار دولار .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب يتهم الأمم المتحدة بـ "التخريب الثلاثي".. والسلم المتحرك يشعل جدلًا سياسياً جديداً| القصة الكاملة

الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية |تفاصيل

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

