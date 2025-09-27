محمد موسى: 30 يونيو أبهرت العالم.. وروحها قادرة على حماية مصر مجددًا

أكد الإعلامي محمد موسى أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنها لم تُسقط حكم جماعة الإخوان الإرهابية فحسب، بل أبهرت العالم بأسره، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد مهيب عبّر عن إرادة أمة قررت استعادة وطنها.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الروح التي تجلت يومها روح التضامن والتكاتف والالتفاف حول الدولة هي السلاح الأقوى القادر على مواجهة أي مخطط جديد يستهدف مصر، مشددًا على أن الأعداء ما زالوا يراهنون على بث الفوضى والشائعات لتفتيت الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

وأضاف أن استدعاء روح 30 يونيو ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو واجب وطني في معركة الوعي ومعركة الوجود التي تخوضها مصر ضد المؤامرات الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية هو الطريق لضمان بقاء مصر قوية وآمنة.

وختم موسى بالتأكيد على أن "المؤامرات لا تنتهي، لكن الشعب المصري أثبت في 30 يونيو أنه أقوى من أي مخطط، وأن وحدته هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن".