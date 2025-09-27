أحمد أبو المجد يوضح تعامل نقابة الموسيقيين مع أزمة فيديوهات روبي

أوضح أحمد أبو المجد سكرتير نقابة الموسيقيين أن النقابة تعاملت مع الجدل الذي أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الفيديوهات المتداولة من حفل الفنانة روبي، وما تبعها من انتقادات اعتبرها البعض خروجًا عن المألوف، في إطار ضبط الأداء الفني والحفاظ على الذوق العام، مؤكدًا أن الهدف ليس توقيع العقوبات بقدر ما هو تقويم المسار الفني.

الكلمة أمام القانون

وأضاف أحمد أبو المجد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "احنا بنتعامل مع الأمر أما يكون في شكوى أو يكون الأمر صريح، إنما الكلمة ساعات أما بتُتَأَوَّل أو إنها ليها أكتر من تفسير، أنا ما بتدخلش؛ لأن هي الكلمة قدام القانون ليها تفسير تاني، ومش شرط إن فيها إيحاء أو ندور لها على حاجة، طبعاً بيكون في تنبيه، وتم الاتصال وتنبيه حتى مفيش بالإيحاء ومفيش بالكلام".

وأكد أحمد أبو المجد، على أن النقابة بادرت بالتواصل مع الفنانة روبي، قائلاً: "حصل تواصل طبعاً، مدام نادية مصطفى كلمتها وأنا اتكلمت مع إسلام مدير أعمالها، وهما حتى وعدوا إن حتى مفيش أي حاجة تحمل تجاوز، طبعاً هو بيبرر وبيقول لأ مش ده المقصود خالص، وهو استجاب وحتى نزل توضيح على السوشيال ميديا".

وأوضح سكرتير النقابة أن الهدف من التدخل هو توجيه وتنبيه الفنانين لتصحيح المسار الفني، وليس اللجوء للعقوبات في المقام الأول، قائلًا: "إحنا بنحاول نقوّم المسار، ما بنحاولش إن الهدف ليس العقوبات والذبح، ولكن الهدف إن إحنا بنوجه وبنضبط المسار وفي حالة التكرار بيبقى فيه موقف".