العملات المشفرة تفقد 300 مليار دولار من قيمتها في أشد موجة بيع



فقدت العملات المشفرة حوالي 300 مليار دولار من قيمتها هذا الأسبوع مع انهيار موجة من الرهانات المعتمدة على الاقتراض، ما ألحق الضرر بأكبر الرموز في القطاع ودفع معنويات السوق إلى أضعف مستوياتها منذ أوائل الصيف.

قادت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، التراجع لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ يونيو. هبط سعر الرمز بنحو 12% متراجعاً إلى ما دون مستوى 4000 دولار، الذي كان المتداولون يعتبرونه خط دعم أساسياً. ولم تنجُ "بتكوين"، العملة الأبرز في السوق، إذ هبط سعرها 5% هذا الأسبوع في أكبر تراجع منذ مارس، ليصل إلى الحد الأدنى من النطاق الذي تحرك داخله مؤخراً.

تصفية مراكز شرائية

تسارعت وتيرة الانخفاض مع تصفية رهانات صعودية بمليارات الدولارات في سوق العقود الدائمة للعملات المشفرة. فقد جرى تصفية أكثر من 3 مليارات دولار من المراكز الشرائية عبر البورصات، وفقاً لبيانات جمعتها "كوين غلاس" (Coinglass). وحذّر بعض المتداولين من أن الحجم الحقيقي للاقتراض في النظام ما زال غير واضح، لأن معظم المنصات لا تكشف بيانات التصفية الكاملة.