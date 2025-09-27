قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فنزويلا تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

محمود نوفل

أكد وزير خارجية فنزويلا إيفان إدواردو جيل بينتو أن  بلاده لها كل الحق في الدفاع عن نفسها وحفظ الأمن في الكاريبي وأمريكا الجنوبية.

وجدد وزير الخارجية الفنزويلي التزام بلاده  ببناء عالم يسوده القانون دون هيمنة أو سيطرة لدول بعينها.

كما ثمن وزير خارجية فنزويلا نضال الشعب الفلسطيني مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير خارجية فنزويلا: نجدد التضامن مع دولة إيران ونرفض الاعتداء عليها.

وختم  وزير خارجية فنزويلا: اليوم هناك من يعمل على إفشال الأمم المتحدة فيما نعمل على دعمها وتنميتها.

وتجري فنزويلا، السبت، تدريبات عسكرية واسعة لاختبار الجاهزية لمواجهة الكوارث أو أي نزاع مسلح، بناءً على أوامر الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في ظل تصاعد التوتر بعد انتشار عسكري أمريكي قبالة سواحلها.

جاءت الخطوة عقب سلسلة هزات أرضية أثارت قلق السكان، تزامناً مع هجمات أمريكية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي قالت واشنطن إنها مرتبطة بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وعد خبراء بالأمم المتحدة تلك الضربات "إعدامات خارج نطاق القانون".

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يرى الأخير أن التحركات العسكرية الأمريكية تهدف إلى تغيير النظام في كراكاس. وقد دعا الرئيس الفنزويلي المدنيين للانضمام إلى مجموعات دفاعية، فيما لوّح بمرسوم طوارئ يمنح حكومته صلاحيات استثنائية لمواجهة "أي سيناريو محتمل.

